Atividade física exige disciplina, alimentação e treino orientado

18/12/18 - 09:44:17

Professor alerta que respeitar horários e manter a hidratação é regra para o bom desempenho

É necessário tomar alguns cuidados nas práticas esportivas

Por Suzy Guimarães

Com a chegada do verão, algumas atividades físicas entram em evidência. Os esportes aquáticos ganham destaque e, entre eles, o surfe, a canoagem e a natação são bastante procurados. Para quem prefere as trilhas, há o trakking, que é a caminhada em trilhas, ou ainda o trail running, que é a corrida em montanhas. No entanto, é necessário muito cuidado na hora de praticar estes esportes, principalmente para pessoas que estão há um longo tempo sem fazer atividade física.

O professor de Educação Física da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Silvan Silva de Araújo, adverte que a prática de esportes exige uma boa preparação que inclui treino com profissional especializado, alimentação adequada e disciplina. “Além dos cuidados essenciais, é necessário procurar um profissional médico para que seja feito um teste de aptidão física”, destaca.

Silvan também ressalta que os melhores horários para a prática são as primeiras horas do dia e as últimas horas das 16h às 18h. “Mesmo para a prática de atividades físicas na área urbana é preciso respeito com horários principalmente por causa dos raios solares”, sinaliza o professor.

O vestiário também deve ser adequado para cada tipo de esporte. “Para as trilhas, por exemplo, há roupas e equipamentos especializados. Eu, como profissional, quando estou em uma trilha, não aceito ninguém sem equipamentos. É questão de segurança e disciplina”, observou o professor da UNINASSAU. “As roupas devem ser leves para não acumular calor e, além disso, é de grande importância, em trilhas, o uso de lâmpadas de cabeça. Além disso, é preciso usar agasalhos corta vento”, destaca.

Dicas

Para os que gostam de corridas e exercícios aeróbicos, o professor deu algumas dicas. “A corrida se tornou o mais popular entre as atividades físicas nos últimos tempos, pincipalmente na área urbana. Então, se você é iniciante, invista, sobretudo, em exercícios de prancha isométrica e abdominais. Agache, salte e corra”, destaca.

“Respire pelo nariz ou a boca, de acordo com o que te deixar mais confortável. Mas é importante treinar a respiração, assim como os outros elementos envolvidos na corrida. Existem três tipos de respiração: diafragmática, intercosta e pulmonar, sendo que a primeira promove uma maior captação de ar. Logo é a mais eficiente para atletas”, conclui.

Foto assessoria