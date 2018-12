Boquim encerra o ano avaliado com nota 9,3 pelo TCE e de posse de todas as certidões negativas

18/12/18 - 15:20:13

Boquim encerra o ano com nota 9,3 no ranking de transparência divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado e de posse de todas as Certidões Negativas de Débitos.

O Município hoje figura na quarta posição entre os 16 municípios que compõem as regiões sul e centro-sul do Estado, vindo depois de Cristinápolis e Lagarto, ambos com nota 10, e Umbaúba com avaliação 9,5.

Este apontamento de 9,3 demonstra uma evolução de forma sustentada, já que a primeira nota da atual gestão, em julho/2017, foi 8,2, a segunda, em dezembro de 2017, atingiu 8,9 e chega agora a esta avaliação, considerada pelo TCE como elevada.

“Estamos no caminho certo. O TCE avalia as boas práticas de transparência empreendidas nos mais diversos segmentos da administração, a exemplo das licitações e contratos, receitas e despesas, site e estrutura organizacional. Esta nota 9,3 e a posse de todas as Certidões nos deixa com o compromisso de trabalhar ainda mais para atingirmos a avaliação máxima e, a cada dia oferecermos mais e melhores serviços à população boquinense”, declara o prefeito Eraldo de Andrade.

ASCOM / PMB