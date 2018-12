Edição Instituto Federal de Sergipe acontece a partir desta terça

18/12/18 - 10:24:05

Entre as novidades desta edição está a palestra sobre educação socioemocional, que visa desenvolver consciência, autonomia e regulação emocional em prol da melhoria das relações interpessoais

Será aberto na tarde desta terça-feira, 18, a partir das 14h30, no Centro de Convenções Resort Makai, na Ilha de Santa Luzia, o SEBRAE EXPERIENCE: edição Instituto Federal de Sergipe – IFS 2018. O evento, que segue até o dia 21, e tem como grande público estudantes potenciais empreendedores, consiste numa metodologia em formato de um evento intensivo, tendo por objetivo despertar o espírito empreendedor que existe nos estudantes, elevar a criatividade e a inovação e estimular o desenvolvimento de ideias de negócios.

Nesta edição, a grande novidade ficará por conta da palestra “A Importância da Educação Socioemocional na melhoria das relações e da convivência”, realizada após a solenidade de abertura, às 15h. O palestrante será o professor João Roberto de Araújo, mestre em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – USP e fundador e orientador de conteúdos da empresa Inteligência Relacional, pioneira no país com o trabalho sistematizado de educação socioemocional.

Nessa temática ele irá retratar como as pessoas podem aprender a desenvolver consciência, autonomia e regulação emocional, por meio do desenvolvimento da concentração, da tolerância, da autoestima, do aprendizado de competências emocionais e habilidades para solução de conflitos, e como isso contribui para redução do estresse, da depressão e até da violência. Tudo isso gera melhoria da relação com o outro e, consequentemente, uma sociedade mais pacífica.

Para a programação específica do SEBRAE EXPERIENCE estão previstas ações que tratam de aspectos importantes na formação de um empreendedor e, principalmente, como ele pode tentar transformar suas ideias em modelos mais palpáveis para a criação de empresas.

De uma forma divertida, mas bastante intensa, as características referentes ao comportamento empreendedor serão tratadas individualmente e em equipe. Ao longo desses dias, serão trabalhadas várias competências, entre elas, a Cognitiva, a Atitudinal e a Operacional, além da Emocional, que será abordada na palestra do professor João Roberto de Araújo.

SERVIÇOS:

SEBRAE EXPERIENCE: Edição Instituto Federal de Sergipe – IFS 2018

Quando: De terça a quinta-feira (18, 19, 20 e 21 de dezembro)

Onde: Centro de Convenções Resort Makai – Sítio Tingui, s/n – Ilha de Santa Luzia, Barra dos Coqueiros – SE

Horário: Conforme programação

Por Anderson Souza Leão

Foto assessoria