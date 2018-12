MINISTÉRIO DO TURISMO MODIFICA DATA DE EVENTO EM SERGIPE

18/12/18 - 09:51:14

O secretário de Estado do Turismo (SETUR), Manelito Franco Neto, comunica que o evento programado para acontecer nesta terça-feira,18, com a presença do Ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, foi cancelado devido à incompatibilidade da agenda com o ente federal. Na oportunidade, seria anunciado que o Estado de Sergipe foi contemplado com o selo do Prodetur + Turismo, ganhando investimentos superiores à R$ 200 milhões em infraestrutura e na parte ambiental.

A previsão é que o novo Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, visite Sergipe já na segunda semana de janeiro de 2019, para prosseguir as tratativas do projeto. Nesta fase preliminar, foram aprovados pelo Mtur 17 projetos de obras estruturantes em diversas áreas sergipanas e mais quatro projetos de estudos ambientais.

De acordo com o secretário do Turismo, a fonte financiadora do Prodetur + Turismo será o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). “Todos os projetos que enviamos para o Ministério do Turismo foram analisados e incluídos no Prodetur+, agora, serão também analisados pelo BNDES e, assim que aprovados, poderemos dar início às obras. Até o momento, Sergipe foi contemplado com R$ 204 milhões, mas poderemos acrescentar projetos no decorrer do contrato. Teremos a partir de então, além do Prodetur Nacional Sergipe, o programa Prodetur + Turismo como fontes de financiamento em prol do desenvolvimento do turismo do Estado”, salientou Manelito Franco Neto.

Diretoria de Comunicação

Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)