Polícia Federal apura esquemas de compra de votos no interior de Sergipe

18/12/18 - 09:00:55

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (18), a Operação Retenção e a Operação Silêncio, que visam a esclarecer supostas práticas ilícitas ocorridas durante eleições. No âmbito da Operação Retenção, é cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Moita Bonita, decorrente da suspeita de recolhimento de títulos de eleitores com o intuito de garantir possível compra de votos.

Confirmadas essas práticas delitivas, aos responsáveis serão imputados os crimes do artigo 91, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 e do artigo 299 do Código Eleitoral. Já na Operação Silêncio, cumprem-se seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Capela e Nossa Senhora das Dores, para apurar possível compra de votos no primeiro turno das eleições de 2018.

Nesse caso, comprovados os ilícitos, os investigados estarão incursos no crime do artigo 299 do Código Eleitoral.

Fonte: Ascom/Polícia Federal