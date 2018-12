Prefeitura de Estância protocola junto a Câmara de Vereadores projeto de lei

18/12/18 - 13:15:47

Prefeitura de Estância protocola junto a Câmara de Vereadores projeto de lei para implantação do Plano de Cargos e Salários da GME

Durante o final da manhã da última segunda-feira, 17, a Prefeitura de Estância, através das secretarias da Administração; Defesa Social e da Cidadania; e Procuradoria Geral do Município protocolou junto a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que visa criação do Plano de Cargos e Salários da Guarda Municipal de Estância, um sonho da categoria que é realizado no ano em que a Guarda completa 25 anos de fundação. Com a aprovação do plano, que ocorrerá até quarta-feira, a Guarda Municipal passará a ter um piso base, fato que garante a isonomia; progressão vertical em 6 níveis, o que possibilitará uma variação salarial a depender de cada progressão; criação de vagas para Guardas Municipais, conforme prevê a lei 13.022/2014; criação de funções de inspetoria e supervisão e a garantia da preservação dos direitos dos guardas municipais mais antigos.

Para a secretária da Defesa Social e Cidadania de Estância, Georlize Teles, a aprovação do Plano de Cargos será um marco para a GME, o reconhecimento da gestão pelo trabalho que a categoria desenvolve em prol da segurança do município e uma garantia na lei dos direitos dentro da carreira do GM. “Penso que é o avanço institucional da Guarda de Estância que tem uma qualidade que todos reconhecem, no entanto, não havia a institucionalização, e isso causava uma angústia aos seus integrantes. O prefeito Gilson manteve um compromisso com os Guardas e agora honra esse compromisso entregando aqui na casa legislativa, ao secretário e ao presidente da câmara, para que efetivamente a Guarda de Estância possa trabalhar com a qualidade que sempre trabalhou, mas, acima de tudo, com a segurança jurídica que todas as carreiras devem ter”, afirmou.

O secretário da mesa diretora da CVE, vereador Dionísio Neto, enfatizou sua alegria em participar daquele momento histórico para a Guarda Municipal e também para seu currículo enquanto membro da mesa diretora da casa de leis do município. “Estou muito feliz com a entrega desse projeto. A Guarda merece, e eu gostaria de parabenizar a gestão do prefeito Gilson Andrade. Dizer que meu último dia como secretário é agora dia 19 de dezembro, então eu fecho esses dois anos na mesa diretora da câmara com chave de ouro recebendo esse projeto”, disse.

Ao receber o projeto das mãos do representante do poder executivo, o vereador André Graça, presidente da Câmara de Vereadores de Estância parabenizou o prefeito Gilson Andrade por mais um avanço e pelo respeito que ele mantém com o servidor desde o início da sua gestão, destacando que para ele estava sendo uma grande honra receber o projeto que significa uma vitória para todos os GMS. O presidente destacou que outros gestores não tiveram a mesma felicidade que o prefeito Gilson Andrade e ciente da importância e da urgência do projeto se comprometeu, juntamente com o vereador Dionísio, em nome de todos os pares da casa de leis de Estância aprovar até quarta-feira o PCS da GME.

O Presidente do SIGME, Sindicato dos Guardas Municipais de Estância, GM Tojal, agradeceu ao prefeito Gilson Andrade, a todos os Guardas que se envolveram na elaboração da minuta do projeto e pela paciência que tiveram ao longo dos últimos anos; em nome de Georlize Teles agradeceu a todos os secretários pelo empenho para que esse momento pudesse acontecer; agradeceu também ao diretor da GME, Gilmário Cruz e destacou que o plano é um sonho, uma luta iniciada desde 2014. “ Graças DEUS chegamos até aqui. Esse plano foi um sonho desde 2014, estamos muito satisfeitos com esse sonho que está prestes a ser realizado”, disse.

Tereza Costa, secretária de administração do município, aproveitou a oportunidade para agradecer aos vereadores pelo empenho e parabenizou a todos os guardas pela conquista, destacando a ação da gestão que tem buscado valorizar os servidores. O procurador geral do município, Dr Genilson Andrade, relembrou que o prefeito tinha se comprometido com a GME de enviar o projeto até o final do ano, salientando que trata-se de um avanço para a categoria e um reconhecimento da importância da Guarda Municipal para o município de Estância.

Emocionado, o GM Gilmário Cruz, diretor da GME, agradeceu ao prefeito Gilson Andrade e a todos que fazem a gestão e salientou que aquele foi o momento mais importante da sua carreira enquanto servidor público municipal. “Vinte e cinco anos e alguns meses de trabalho e pela primeira vez me sinto valorizado”, afirmou.

O GM Vanderlan falou em nome dos demais guardas e resumiu o sentimento da categoria através de agradecimentos. “Foi um sonho, durante muito tempo nós esperamos por esse momento, momento ímpar onde todos serão valorizados efetivamente, por isso só temos a agradecer a toda a administração e aos vereadores empenhados. Agradecer também a todos os GMs que se empenharam, debateram, discutiram, foram muitos anos de debate, muitas idas e vindas para a prefeitura, secretarias, discutindo com outros gestores que saíram, mas hoje o prefeito Gilson Andrade está dando essa oportunidade, essa flexibilidade para todos os guardas e nós só temos a agradecer”, pontuou.

Com o envio do projeto para a Câmara e a sua aprovação, além de garantir direitos, a prefeitura de Estância está realizando sonhos e dando mais dignidade aos homens e mulheres que compõem a nação azul marinho do município, guerreiros que guardam, protegem e servem a população Estanciana, arriscando suas vidas para salvar a do próximo.

Fonte e foto assessoria