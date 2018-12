SAI A RELAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO DO CBM

O Diário Oficial do Estado de Sergipe publica nesta terça-feira (18), o resultado final do concurso público para cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, realizado este ano pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). O certame ofertou 12 vagas e contou com 4.409 inscritos.

Já o resultado oficial para Soldado do Corpo de Bombeiros está previsto para ser publicado na quarta-feira, 19. Neste caso, concorreram 20.871 candidatos para as 200 vagas.

Para o secretário da Seplag, Rosman Pereira, com a realização desse concurso para oficial e soldado do Corpo de Bombeiros, o Governo do Estado trabalha para melhorar o atendimento e segurança à população sergipana.

