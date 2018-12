‘Agradeço a Deus tudo que o piano me ofereceu’, diz João Carlos Martins no último concerto como pianista

“Agradeço a Deus e ao piano tudo que o piano me ofereceu”, disse nesta quarta-feira (19) o maestro João Carlos Martins, de 78 anos, ao se despedir das apresentações como pianista. A afirmação ocorreu durante um concerto em Piracicaba (SP). A partir de agora, o maestro afirma que apresentará exclusivamente como regente.

A despedida foi humorada e emocionante. O maestro deixa explícito que não trata com piedade as questões de saúde que o acometem. Fala com bom humor e tira risadas da plateia ao contar das dificuldades da vida representadas nas 23 cirurgias, nos problemas nas mãos e na doença degenerativa.

“Não gosto de tratar com piedade. Hoje é a última vez que estou tocando, em teatro, piano na minha vida. É claro que é um dia difícil pra mim, a dor é uma coisa violenta que eu tenho nas mãos pelo meu problema degenerativo. Fiz operação até no cérebro e consegui alguns resultados paliativos, mas finalmente vou partir para a vida só de regente.

O concerto, gratuito, lotou o Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O maestro participou como convidado na apresentação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP), que tem como regente Jamil Maluf, e marcou o encerramento da temporada da OSP.

Martins tocou o piano em cinco canções e regeu outra. Antes do BIS, agradeceu a plateia e aproveitou para anunciar a despedida. Sempre, no entanto, dando a ênfase à afirmação de que não gosta de tratar problemas com piedade.

“Não acho que a pessoa deva tratar com piedade um problema degenerativo. Quando foi a abertura das Paralimpíadas, que era só um piano no Maracanã, antes teve uma mesa redonda e eu falei para os atletas paraolímpicos que nós temos que tratar com humor os nossos problemas”.