ATO DE FILIAÇÃO DE LIDERANÇAS DO PPS SERÁ NESTA QUARTA

19/12/18 - 08:09:44

O Partido PPS realiza evento onde serão homologadas as fichas de filiação de lideranças da REDE em Sergipe, dentre eles o senador eleito Delegado Alessandro Vieira, os deputados estaduais eleitos Georgeo Passos e Kitty Lima, e o ex-vereador por Aracaju, Dr. Emerson. O ato acontece nesta quarta-feira, 19 de dezembro, a partir das 20h, no auditório da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

No final de novembro/2018, a Rede Sustentabilidade em Sergipe já havia divulgado nota para informar que por conta do não atendimento à chamada cláusula de barreira, o partido passaria a sofrer severas restrições a partir de 2019, reduzindo expressivamente sua capacidade de atuação. Por esse motivo, o Elo Nacional da REDE passou a debater alternativas para o futuro, dentre elas a perspectiva de fusão com o PPS.

O grupo que integra a REDE em Sergipe decidiu antecipar o processo, para que, dessa forma, possa colaborar na construção de uma nova via política no Brasil e em Sergipe, baseada na defesa intransigente do combate à corrupção, na independência perante o Executivo e no respeito aos direitos individuais.

O PPS demonstrou estar disposto a ser totalmente reformulado para abrigar o desejo de renovação política. A Executiva Nacional do PPS já iniciou os debates para implementação da mudança de nome do partido e novos estatutos.

Fonte e foto assessoria