BELIVALDO SE REUNE HOJE COM TODA EQUIPE DE AUXILIARES

19/12/18 - 22:29:01

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem reunião marcada para esta quinta-feira (20), por volta do meio-dia, com sua equipe de trabalho. Em pauta: confraternização e agradecimentos a todos que estiveram ao seu lado, neste seis meses que esteve à frente do Governo.

Segundo uma fonte do Palácio de Despachos, está havendo consenso na basa aliada para que, aqueles que ainda não foram confirmados pelo governador Belivaldo Chagas nas suas respectivas funcções, que espontaneamente coloquem seus cargos à disposição.

O objetivo é deixar o governador à vontade na formação de sua nova equipe, que deve ser concluída após sua posse no dia primeiro de janeiro.