Ciclistas de Aparecida se unem para proporcionar Natal de pessoas carentes

19/12/18 - 10:22:20

Mais uma vez o grupo de ciclistas conhecidos como Trilheiros da Maniçoba, de Nossa Senhora Aparecida, usam a época natalina para fazer o bem às famílias carentes que moram nos povoados do município. Mais uma edição do Natal Solidário, evento promovido pelo grupo, a ação depende da colaboração das pessoas que doam alimentos não perecíveis e às vésperas da noite em que se comemora o nascimento do Menino Deus destinada ao são distribuídas para as famílias aparecidenses.

Este ano os organizadores mais uma vez se mobilizam e já estão arrecadando os alimentos que serão doados. Para as pessoas que de dispuserem a fazer as doações podem entregar na Casa Paroquial ou na residência de Noelson Vital (Nonó).

A distribuição ocorrerá no próximo sábado, 22, e vai contemplar os povoados Conceição, Curralinho Braúnas etc. A união dos ciclistas será o diferencial entre ter um Natal com uma ceia para muitas pessoas.

