CMA celebra união entre vereadores e colaboradores

19/12/18 - 22:45:48

A consagração de um ano bastante produtivo de trabalho no legislativo e união entre os parlamentares, servidores, assessores e demais funcionários que compõe a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) foi celebrado com uma festa natalina que marcou o encerramento de 2018 e as boas vindas para 2019. A comemoração natalina aconteceu na tarde desta terça-feira, 19, na Chácara Senhor do Bonfim, na região do Mosqueiro.

O presidente da CMA, Nitinho (PSD), registrou que o intuito principal da festa é para agradecer a união nos trabalhos para o fortalecimento do legislativo municipal. “A Câmara não é feita apenas pelos vereadores, por trás de todos os 24 parlamentares existem servidores dedicados e empenhados em executar o melhor trabalho possível. Só tenho que parabenizar a todos e fico feliz em poder fazer parte deste momento. Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo”.

Relatando que o espírito natalino flui no mundo inteiro nesta época do ano, o vereador Carlito Alves (PRB) foi enfático. “O melhor seria se este natal vivesse para sempre no coração das pessoas, a Câmara está de parabéns por promover momento de integração e união como estes”. Do mesmo pensamento de agradecimento compartilharam os vereadores Jason Neto (PDT) e Fábio Meireles (PPS).

O vereador Cabo Amintas (PTB) afirmou que este é o momento de deixar de lado as questões políticas para confraternizar ao lado de todos. “Dentro do parlamento nos somos adversários, mas não somos inimigos. Agradeço a presidência da Casa por promover momentos como este onde podemos confraternizar ao lado das pessoas que contribuem como nosso mandato, não temos como executar nossas funções sem estes servidores”.

Destacando a harmonia entre os vereadores e os servidores, o vice-presidente da CMA, vereador Juvêncio Oliveira (DEM), parabenizou a realização da confraternização. Já o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) afirmou que o Plenário é apenas uma parte da engrenagem que faz a máquina Legislativa Municipal funcionar.

O líder do prefeito na CMA, vereador Vinicius Porto (DEM), declarou que é através das mãos destes servidores que compõe o Legislativo Municipal que é possível os parlamentares realizarem um grande trabalho. O vereador Fábio Meireles (PPS) revelou que este é um momento de refletir sobre todas as ações realizadas no ano para fazer ainda melhor em 2019.

Com uma mensagem de gratidão, paz e felicidades para todos os servidores do Poder Legislativo neste ano que está chegando, o vereador Thiaguinho Batalha (PMN) agradeceu por mais um ano de trabalho. O vereador Isac Silveira (PCdoB) destacou que a figura de Cristo seja representada nas vidas de todos que fazem a Câmara de Aracaju.

Após um ano inteiro de trabalho, a servidora da Casa, Tereza Andrade, afirmou que este momento de confraternização é único e necessário para promover a união entre todos. Agradecendo a Deus pela vida por poder presenciar momentos de celebração, o assessor da Mesa Diretora, Elias Aureliano, elogiou a iniciativa da presidência da CMA.

CMA- por Danilo Cardoso