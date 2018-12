Operação do MP apura supostas práticas ilícitas no Hospital Cirurgia

19/12/18 - 06:28:16

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e o Departamento de crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (DEOTAP), com apoio operacional do Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da 3ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, deflagraram no inicio da manhã desta quarta-feira (19), a segunda fase da “Operação Metástase”, que investiga a prática de supostos crimes de corrupção e organização criminosa no âmbito das últimas gestões da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais, na residência de ex-gestores da fundação, além de sócios e o contador de empresas ligadas às investigações e ao Hospital de Cirurgia.