GUSTINHO RIBEIRO FAZ ÚLTIMO DISCURSO NA ALESE: “SOU UM FILHO DAS MUDANÇAS”

19/12/18 - 05:00:20

O tom foi de despedida quando o deputado Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) pela última vez. Eleito deputado federal, Gustinho deixará o plenário da Casa Legislativa sergipana para fazer parte da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Emocionado, Gustinho falou do aprendizado que teve durante seus oito anos como deputado estadual e disse, como desbravador da política da renovação: “Sou um filho das mudanças”.

Ele aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que fazem a Assembleia Legislativa. “Registro os meus agradecimentos aos motoristas, garçons, ao pessoal da taquigrafia, aos assessores do plenário, aos assessores da presidência, aos militares que fazem a proteção dessa Casa, à TV Alese, aos que fazem a limpeza e se preocupam com a gente, fazendo um trabalho com muito carinho, a todos os servidores desta Casa e, especialmente, aos deputados e deputadas”, discursou.

Gustinho lembrou cada deputado em seu discurso e falou da honra em compartilhar os grandes momentos políticos durante seus dois mandatos, além de destacar o dia a dia da Alese. “O mais importante dessa jornada foi saber que sairia de casa todos os dias e sempre encontraria os meus colegas deputados para podermos debater o estado de Sergipe.”

Antes de encerrar seu discurso, Gustinho relatou seu histórico na Alese, aprovando projetos de lei e emenda constitucional e como líder do governo Marcelo Déda, que lhe oportunizou a liderança também na aprovação de importantes projetos para Sergipe. “No governo Marcelo Déda, como líder, mesmo ele estando em São Paulo para tratamento médico, sempre ligava para saber como estava andando a aprovação do Proinvest. Esse momento histórico da aprovação desse projeto levarei por toda minha trajetória política.”

“Mas agora fui convocado para uma missão ainda mais desafiadora, que é de colocar o meu nome à disposição dos sergipanos lá na Câmara Federal. Estou muito feliz em saber que o povo de Sergipe confiou em um projeto de renovação, numa política moderna. Por isso nosso compromisso com Sergipe será ainda maior, porque iremos fazer um mandato pautado nas novas práticas políticas, com posicionamento ético e em defesa do povo e dos trabalhadores”, finalizou.

Da Assessoria de Imprensa

Foto: Jadilson Simões