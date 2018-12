HUSE MOSTRA BONS RESULTADOS NO PERÍODO DE SEIS MESES

Nos últimos oito meses, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), já aponta resultados que estão impactando significativamente na qualidade do atendimento de pacientes e na prestação de serviços do maior hospital público do Estado. À frente da superintendência nesse período, o médico Darcy Tavares Pinto, explica que quando assumiu a gestão lhe foi dada uma missão por parte do Governador Belivaldo Chagas, de humanizar o hospital, um desafio que está sendo consolidado com grandes conquistas.

“Missão dada é missão cumprida. Trabalhamos vários fatores e o primeiro deles foi focar na superlotação da Área Verde Trauma e o corredor conhecido como corredor de catástrofe e nós conseguimos resolver. Tiramos cerca de 55 leitos que viviam rotineiramente ocupados. Antes da gente assumir, existia uma fila enorme de pacientes ortopédicos que estavam aguardando por procedimento cirúrgico, nós demos andamento a todos esses casos que aguardavam cirurgia. O que temos hoje é recente porque não para de chegar pacientes”, explicou Darcy Tavares.

Ortopedia e Neurocirurgias

A parceria com os Hospitais regionais e o Hospital de Cirurgia contribuiu para a resolutividade dos casos e consequentemente os resultados almejados. “Lagarto, Itabaiana, Socorro estão nos ajudando com cirurgias ortopédicas, fêmur e mão. São medidas administrativas gerenciais que vão melhorar nossa capacidade de resolutividade. O gargalo maior do Huse são as ortopedias e neurocirurgias, estamos focando também no atendimento da clínica médica da Área Azul, mas, tínhamos uma fila da neurocirurgia que aguardavam cerca de 60 a 90 dias e conseguimos fazer com que os neurocirurgiões operassem no Huse e no Hospital de Cirurgia”, pontuou.

Área Vermelha

A Área Vermelha do Huse que funcionava acima da sua capacidade de atendimento chegando a registrar recentemente 40 pacientes internados, passa hoje por outra realidade e os profissionais trabalham dentro da capacidade de no máximo 24 pacientes.

“A nossa Área Vermelha tem capacidade para receber 16 leitos e recentemente chegou a funcionar com cerca de 40 pacientes. Hoje, nós já estamos presenciando outra realidade e passando a funcionar com no máximo 24 leitos dando uma qualidade para os pacientes e os nossos profissionais. Isso só foi possível graças a uma parceria estabelecida com os hospitais regionais, a resolutividade interna da gestão e a ação dos médicos no sentido de agilizarem os procedimentos adequados, dando uma solução antes dos pacientes chegarem na Área Vermelha”, comentou o superintendente do Huse.

Área Azul

Na Área Azul, o trabalho não para e ainda há muito a ser feito. O espaço está superlotado por usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscam atendimento de baixa complexidade e que são oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e que por ser porta aberta, o Huse acaba absorvendo também essa demanda.

“Temos muito trabalho para fazer, a Área Azul é um foco de demanda espontânea. Estamos trabalhando e precisamos da ajuda de todos que compõem a rede hospitalar e ambulatorial do estado”, disse.

Oncologia

Sobre o Centro de Oncologia, o superintendente garantiu continuidade do tratamento oncológico e o respeito à vida dos usuários. Para isso, atendendo uma determinação do Governador Belivaldo Chagas, abriu o terceiro turno da radioterapia para atender os pacientes do Hospital de Cirurgia que estavam com o tratamento paralisado e dar ainda mais celeridade aos atendimentos realizados no Centro de Oncologia do Huse.

Outra ação importante é a parceria Huse e AVOSOS para a obra de instalação do internamento oncológico pediátrico que vai levar melhorias para os pequenos pacientes. “Essa é uma parceria importantíssima que nós já temos há vários anos com a AVOSOS e firmamos mais uma com essa ação muito maior. Estamos cumprindo o que determinou o Governador do Estado, no sentido de que a gente humanizasse ainda mais o nosso atendimento aqui no Huse e a AVOSOS nos presta um auxílio imenso no sentido de melhorar a estrutura física proporcionando, não só melhor conforto aos nossos pacientes, como também nos possibilitando o aumento de leitos em outros setores como o da oncologia adulta”, declarou.

Avanços

O Huse também passou por outros avanços nesses últimos oito meses. Os ambulatórios de especialidades médicas, criados para dar a continuidade do tratamento e melhor assistência dos pacientes já registrou mais de 29 mil atendimentos nesse período. Nos ambulatórios, os pacientes são avaliados, recebem a indicação de tratamento, que pode ser conservador ou cirúrgico, e são acompanhados após a alta hospitalar.

Em dois meses de trabalho e dedicação, a gerência do Internamento Cirúrgico do Huse (local onde ficam os pacientes do pós-operatório e que têm dificuldade de mobilização) constatou um índice zero de úlceras por pressão.

“Isso é resultado do trabalho de prevenção e capacitação das equipes que atuam nos setores do hospital, através da Comissão de Prevenção e Tratamento de Lesão de Pele em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), ambas da unidade hospitalar”, enfatizou Darcy Tavares.

Outro tópico importante que aconteceu recentemente foi o investimento anunciado pelo Ministro da Saúde, Gilberto Magalhães Occhi, em visita ao estado de Sergipe, habilitando o Huse como Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Terapia Nutricional Enteral e Parenteral e estabelecendo o repasse de recursos financeiros no valor de R$1,6 milhões, para custeio dos serviços.

O Manual de Procedimento Operacional Padrão – Serviço de Enfermagem (POP) foi lançado no Huse e representa um novo olhar para a assistência e segurança do paciente. Um marco para a história da enfermagem no hospital.

Para Darcy Tavares, a parceria das equipes foi fundamental para a conquista dos resultados positivos. “Eu não canso de dizer que temos a melhor equipe de profissionais do estado com o apoio importante do hospital cirurgia e com o apoio e determinação do Governador Belivaldo Chagas na saúde nós conseguimos esses avanços no Huse. Eu só tenho a desejar um final de ano positivo e agradecer mais uma vez a minha equipe que realmente é de qualidade e compromisso com a população que necessita desse serviço”, concluiu o superintende do Huse.

Por Ascom/SES