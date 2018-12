Robson recebe Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar

19/12/18 - 22:42:34

O deputado Robson Viana (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira, 19 no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar.

A honraria de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), foi aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar do Poder Legislativo, atendendo os termos do disposto no art. 5° do Decreto Legislativo nº 02/1987, de 30 de junho de 1987, com redação dada pelo Decreto nº 03/2009, de 17 de junho de 2009.

E contemplou no último dia13 de dezembro, 12 deputados em solenidade no plenário da Alese: Adelson Filho (PR), Luciano Pimentel (PSB), Samuel Barreto (PSC), Moritos Matos (REDE), Georgeo Passos(REDE), Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE), Silvia Fontes (PDT), Vanderbal Marinho (PSC), Jairo de Gl[oria (PRB), Jeferson Andrade (PSD), Zezinho Guimarães (MDB) e Robson Viana, que não pôde comparecer à solenidade em virtude de problemas de saúde e recebeu a medalha na manhã desta quarta-feira.

“É uma medalha que vem nos prestigiar durante os quatro anos que a gente está aqui na Assembleia Legislativa. Acho muito importante essa homenagem não só à mim, mas aos outros deputados também, principalmente pelas mãos do presidente Luciano Bispo, então eu fico muito feliz em ter recebido esta medalha”, enfatiza Robson Viana.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Rede Alese