RODOVIA NÁUFRAGOS: VENDEDORES PERMANECEM NO LOCAL

19/12/18 - 05:04:14

Na manha de segunda-feira (17), um grupo de comerciantes de frutas e verduras das margens da Rodovia dos Náufragos, Zona de Expansão Urbana de Aracaju, participou de reunião na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMURB), para tratar da notificação emitida por aquela empresa municipal, com o objetivo de retirá-los dali.

Além da EMURB, também representou a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB). A Prefeitura havia convocado apenas quatro vendedores, mas outros vendedores também se fizeram presentes, entretanto não tiveram acesso à sala de reuniões.

Acompanharam os vendedores na reunião, o advogado Lucas Matos e o presidente da Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo (ADCAR), José Firmo.

A Prefeitura estava representada pelo Diretor de Espaços Públicos da EMSURB, Bira Barreto, pela Diretoria de Urbanismo, Chefia de Fiscalização e Assessoria Jurídica, da EMURB.

Inicialmente os representantes da PMA informaram que não era intenção do prefeito de retirar os comerciantes dali, mas que havia a preocupação com a segurança dos comerciantes, compradores e de outras pessoas que trafegam por aquela via.

Ao final, entre as várias possiblidades que foram sugeridas, ficou definido que os vendedores permanecem no local, pelo menos, até a realização de uma próxima reunião, no dia 7 de janeiro, quando serão apresentadas, por ambas as partes, alternativas para resolver o problema.

Os vendedores, que entraram para a reunião preocupados, saíram um pouco aliados, porém sabem nada está resolvido. Segundo Valmir Andrade, um dos vendedores presentes na reunião, não se cogita a saída deles daqueles pontos onde comercializam há muitos anos. “Não vamos sair. Não aceitamos ir para outro local. A gente pode até pagar uma taxa, mas vamos ficar.”

Para o advogado Lucas Matos, agora os vendedores vão pensar nas alternativas e se preparar para a próxima reunião. Mas, atentos aos desdobramentos. José Firmo, presidente da ADCAR, informou que esteve presente à reunião a pedido dos vendedores e que a ADCAR vai dar todo o apoio e orientação aos comerciantes. Irinete Luz, uma das mais antigas vendedoras se disse preocupada, pois é das vendas das frutas que tira uma renda extra para ajudar nas despesas de casa.

Os vendedores pretendem realizar uma reunião no Povoado Robalo antes da próxima reunião na EMURB, a fim de deliberarem sobre as sugestões que eles levarão e sobre as alternativas que a PMA apresentará.

JOSÉ FIRMO

Presidente da ADCAR