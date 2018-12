SES beneficia 1.500 homens ao implantar unidade móvel de saúde

A implantação pelo governo do Estado da Unidade Móvel de Saúde do Homem elevou a um novo patamar o programa de atenção à saúde, voltado para o público masculino sergipano. Percorrendo quilômetros de estradas, a carreta vai aos municípios levando ações de saúde e promove atividades educativas e preventivas às doenças. Desde junho, quando foi lançada, até este mês (excluindo o período eleitoral), foram beneficiados 1.500 homens de 25 municípios do Estado.

Dotada de três consultórios, uma sala para exames laboratoriais, um banheiro e um elevador para pessoa com necessidade essencial, a unidade móvel ofereceu atendimentos de enfermagem, de clínico geral e nas especialidades de cardiologia e urologia. Promoveu atividades como rodas de conversa e palestras sobre as temáticas relacionadas à saúde da população masculina, além de disponibilizar exames laboratoriais, testes rápidos de HIV, Aids, sífilis, hepatites virais, testagem da glicemia, aferição de pressão arterial, vacinação contra a hepatite B, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e difteria e tétano.

“Para desenvolver as ações da unidade móvel, contamos com a parceria e apoio dos municípios visitados”, destacou o coordenador do Programa Saúde do Homem da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Demétrio Reis, acrescentando que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como objetivo diminuir os índices de mortalidade e as morbidades relacionadas a este público.

De acordo com o coordenador, os municípios visitados neste ano de 2018 foram Tobias Barreto, Itabaianinha, Pedrinhas, Pirambu, Riachuelo, Itaporanga D’Ajuda, Malhador, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhi, General Maynard, Salgado, Lagarto (Colônia Treze), Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Cedro de São João, Simão Dias, Estância, Socorro, Rosário do Catete, Pedra Mole e Itabaianinha, Capela, Salgado e Siriri.

Para 2019, de acordo com Demétrio Reis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) programou ações pedagógicas e campanhas educativas com o objetivo de sensibilizar gestores, profissionais de saúde e população em geral sobre os temas relacionados à saúde do homem.

