Sistema de câmeras da SSP monitora capital e interior do estado

19/12/18 - 11:42:18

O circuito de videomonitoramento possibilita a chegada antecipada da polícia às ocorrências em locais monitorados

O sistema de videomonitoramento da Secretaria de Segurança Pública, também conhecido por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), foi instalado no ano de 2009, desde a inauguração do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Esse sistema vem sendo aperfeiçoado e hoje conta com 61 câmeras e 22 OCR´s (Reconhecimento Óptico de Caracteres) monitorando a capital e o interior, ajudando assim, no trabalho das forças policiais do Estado.

Um dos avanços desse sistema é que anteriormente essas câmeras monitoravam apenas pontos diferentes da cidade, hoje houve uma ampliação que abrange toda a saída de Aracaju, acompanhando os veículos que entram e saem da cidade. A iniciativa ajuda também na questão do mapa termal, que possibilita verificar os horários de mais fluxo de veículos e os locais com mais incidências de roubo e furto.

O coronel William Vasconcelos, diretor do Ciosp, fala sobre a importância dessa evolução. “Essa evolução é muito salutar, pois antigamente se falava apenas que estava acontecendo um roubo ou um furto, mas os policiais não tinham dimensão do que realmente estava ocorrendo. Hoje, a polícia quando vai no local, a pessoa que está monitorando passa todas as informações necessárias para concluir o caso”, relatou.

Segundo o cabo Eduardo Oliveira, gestor do CFTV, esse sistema de videomonitoramento vê, informa e a viatura chega com brevidade ao local. Ainda segundo o militar, “as câmeras que possuem mais incidências vistas pelo CFTV são as do Centro da cidade, principalmente as que ficam circunvizinhas à rodoviária velha e ao Mercado Central de Aracaju”, ressaltou.

É importante destacar o trabalho integrado entre os operadores e os policiais do Estado, que trabalham e estão atentos 24 horas, para manter a sensação de segurança para a sociedade sergipana.

Confira o vídeo e entenda um pouco mais como funciona esse trabalho na prática.