SMTT criou sete novas linhas de ônibus em Aracaju em 2018

19/12/18 - 05:57:00

Para melhor atender os usuários e facilitar o acesso ao serviço de transporte público coletivo de Aracaju e região metropolitana, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) criou em 2018 sete novas linhas de ônibus e alterou o itinerário de outras seis. A criação ou alteração de itinerário atendem a solicitação popular e passam por avaliação técnica do órgão.

As linhas 010 – DIA/Zona Oeste, 041 – Aquarius/Centro, 104 – Alto da Boa Vista/Maracaju, 405 – 17 de março/DIA, via Marivan, 413 – Aquarius/DIA, 414 – Marivan/DIA e 506 – 17 de março/Zona Sul, via aeroporto, foram criadas para melhor atender moradores de novas regiões.

O morador do loteamento Marivan, o autônomo Cleydson dos Santos, por exemplo, conta que a nova linha 414 – Marivan/DIA trouxe mais segurança para quem reside na região. “A nova linha trouxe vários benefícios para os moradores da localidade porque antes tínhamos que descer na avenida e, no meu caso, vir caminhando até o condomínio. Então o medo de ser assaltado era grande. Com a linha, podemos descer na porta de casa. Todos os moradores do Marivan ficaram satisfeitos com a nova linha de ônibus”, disse.

Alterações

Já as linhas 076 – Barra dos Coqueiros/Mercado, 406 – Aloque/DIA, 607 – Santos Dumont/Mercado, 607 – Santos Dumont Mercado, 613 – Bairro Industrial/Mercado e 714 – Povoado Quissamã/Mercado, tiveram seus itinerários alterados para também melhor atender à população, facilitando o acesso ao serviço de transporte público.

O itinerário da linha 607 – Santos Dumont/Mercado, por exemplo, foi estendido para atender ruas recentemente asfaltadas e devidamente sinalizadas pela Prefeitura de Aracaju, no bairro Coqueiral. Para a diarista Emília Nascimento as alterações das linhas mostram o compromisso da gestão com os aracajuanos.

“O prefeito prometeu olhar para o nosso bairro, que é o Coqueiral, e olhou. Posso afirmar que nossa vida aqui na região melhorou muito. Eu saia de casa para trabalhar por volta das 4h30, mas agora, com os ônibus passando por dentro do Coqueiral, posso sair depois das 6h, o que para mim é ótimo”, declara.

Segundo o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, a criação de novas linhas e a adequação de itinerário à necessidade dos usuários demonstra o compromisso da gestão com a melhoria do serviço. “Trabalhamos diariamente para a melhoria do transporte público em Aracaju. As sete linhas criadas esse ano e as outras seis que sofreram adequação dos itinerários são prova disso”, afirma.

Solicitação

Para solicitar adequações de itinerário e novas linhas de ônibus, o cidadão pode protocolar ofício na sede da SMTT (localizada à rua Roberto Fonseca, 200, Inácio Barbosa) com informações da linha, justificativa do pedido e assinatura de outros usuários do serviço. A viabilidade dos pedidos recebidos é avaliada pela equipe técnica da Diretoria de Transportes Públicos da SMTT

Fonte e foto assessoria