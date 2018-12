Defesa de João de Deus pede liberdade ao STF

A defesa do médium João de Deus entrou com pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi sorteado para o ministro Gilmar Mendes, mas, como foi apresentado após o início do recesso do Judiciário, será analisado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que está de plantão. O preso sempre negou as acusações.