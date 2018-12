Em reunião, Belivaldo Chagas diz que situação do Estado é crítica

20/12/18 - 20:40:05

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta quinta-feira (20) que a situação financeira do Estado é crítica e aproveitou para pedir aos seus auxiliares que façam um grande esforço para reduzir os gastos. O apelo foi feito durante reunião com os atuais auxiliares e alguns assessores – mesmo havendo possibilidade de mudanças – no Palácio dos Despachos.

Nessa reunião realizada nesta quinta-feira (20), com tom de sigilosa, Belivaldo revelou aos atuais secretários que a crise tende se manter por todo o anos de 2019, e admitiu que devem ocorrer aportes extras para que a administração não tenha obstáculos no percorrer do seu primeiro ano de Governo.

Belivaldo Chagas voltou a informar que todos os contratados em cargos comissionados deverão ser exonerados até o final deste mês e os novos deverão ser contratados, em número reduzido, até a segunda quinzena do mês de janeiro.

Belivaldo Chagas solicitou que cada secretário faça um levantamento minucioso da estrutura de cada pasta e encaminhe a relação dos cargos comissionados existentes com sugestões de cortes. O governador quer uma máquina enxuta e eficiente, de forma a se adequar o Estado aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sem prejuízos para a prestação de serviços.

(Com portal Infonet)