Frota do Transporte Intermunicipal recebe ônibus com acessibilidade

A Frota do Transporte Intermunicipal de Passageiros recebeu três novos ônibus com acessibilidade para cadeirantes. Os novos veículos, que serão incluídos no Sistema Intermunicipal de Passageiros, possuem o DTA (dispositivo de transição acessível), uma cadeira onde a pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante coloca o cinto de segurança e é conduzida até o interior do veículo e, estando lá dentro é transferida para uma das duas poltronas exclusivas, devidamente instaladas na primeira fila.

De acordo com o coordenador Estadual de Transportes, Everton Menezes, a aquisição dos ônibus obedece à determinação do Conselho Estadual de Transportes (CET). “Em consonância com a Lei 13.146 e a Portaria 151, o CET instituiu a Resolução 001/2018, onde no Art.1º, fica deliberado que a partir de 01 de novembro desse ano, todos os novos ônibus a serem inclusos no Sistema de Transporte, terão obrigatoriamente que possuir acessibilidade, e, como alguns veículos necessitavam serem trocados por conta do tempo de uso, os que farão a substituição, obedecem ao que determina a Resolução, que entre outros propósitos visa beneficiar a sociedade”, explica.

Ele acrescenta que a partir do ano de 2019, mais veículos serão inseridos na frota. “Dos 10 adquiridos inicialmente, chegaram cinco e até o final deste ano, dois já estarão circulando, sendo que os outros aguardam os trâmites legais para estarem aptos a trafegarem. No entanto, até o final de janeiro de 2019, os 10 estarão incluídos no sistema e inseridos na frota, o que reforça o comprometimento do Governo do Estado para fazer com que a lei seja cumprida”, afirma.

Vitória alcançada

Membro do Conselho Estadual dos Direito da Pessoa com Deficiência de Sergipe, Luíz Carlos Silva, conta que os anseios foram sanados. “São 20 anos de ativismo em prol dos nossos direitos, é uma luta árdua, constante, desde que a lei foi criada nós cobramos, e doía muito ver o adesivo no vidro dos ônibus, mas a acessibilidade era zero. Agora conseguimos e não podemos deixar de agradecer ao secretário Valmor Barbosa pela sensibilidade em nos ouvir e o empenho em favor da nossa causa. Assim como é um avanço da Coopertalse nessa aquisição, desejamos que as outras cooperativas também cumpram a determinação tão logo possam”, declarou.

O coordenador ressalta que o mecanismo implantado nos veículos oferece total segurança. “Os passageiros que fizerem o uso dos novos veículos poderão sentir-se 100% seguros no embarque e desembarque, uma vez que a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema seguiu os mais altos padrões de segurança e adaptado às normas de acessibilidade ABNT NBR 15320 e, a concessionária oferece o treinamento de manuseio do mecanismo aos motoristas e cobradores, garantindo assim a integridade dos passageiros”, frisa.