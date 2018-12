MOTORISTAS DE TÁXI LOTAÇÃO NÃO QUEREM AUMENTAR TARIFA

Segundo a legislação municipal, os táxis-lotação de Aracaju devem alterar sua tarifa logo após o reajuste do transporte público. Como a passagem de ônibus foi reajustada no dia 1º de dezembro, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) encaminhou ofício ao Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe (Sintax) para informar sobre a necessidade do reajuste. No entanto, a maioria dos taxistas não querem aderir ao reajuste e agora vão pleitear um desconto a SMTT.

De acordo com o presidente do Sintax, Manildo Ramos, houve uma reunião entre os taxistas e muitos opinaram não concordar com o aumento da passagem que de R$ 3,50 passaria para R$ 4, assim como no transporte coletivo. “A maioria presente na reunião decidiu pelo não reajuste.

Informamos a SMTT, mas não aceitou e nos encaminhou um comunicado determinando o reajuste imediato do valor”, contou.

Manildo conta ainda que, insatisfeitos com a situação em virtude da concorrência com os motoristas de aplicativos e clandestinos, mais uma vez a categoria se reuniu com representantes da SMTT e ficou acordado que todos iriam acatar o reajuste, mas que o Sindicato iria pedir um desconto de 12,5%, assim como ocorre nos táxis bandeirinha.

“Com esse desconto, o valor fica como está. Nós vamos pedir, a gente não sabe se vai conseguir, mas estamos fazendo a nossa parte. Assim como os táxis bandeira, os táxis lotação não estão tendo como competir com os motoristas de aplicativos e os clandestinos, por isso, vamos atrás dessa alternativa”, reforçou.