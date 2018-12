TRAFICANTE BAIANO MORRE EM CONFRONTO COM A POLICIA CIVIL

20/12/18 - 09:39:02

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil recebeu um comunicado do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Bahia para cumprir o mandado de prisão de um traficante baiano que estava no município sergipano de Simão Dias.

Após uma investigação bastante detalhada, no final da tarde de quarta-feira, 19, Alan Batista de Morais foi localizado pelo Core e, em seguida, os policiais civis foram dar cumprimento ao mandado. Naquele momento, Alan não quis se entregar e atirou contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. O suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com o Draco/BA, Alan Batista de Morais era alvo de uma operação deles no final de novembro, o suspeito era o líder do braço armado do tráfico na Bahia. Alan era considerado perigoso e respondia por alguns homicídios na Bahia, pois assassinava traficantes concorrentes.

Gerb agora é Core

O Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb) passou a ser a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), após a publicação de uma portaria no dia 11 de dezembro deste ano. A mudança faz parte de uma padronização nacional da Polícia Civil.