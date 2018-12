Turismo: Fluxo de passageiros no aeroporto Santa Maria deve crescer 6%

20/12/18 - 12:39:15

Faltando apenas dois dias para a chegada do verão, os 163 quilômetros de extensão do litoral de Sergipe, associados aos atrativos históricos, os Cânions do São Francisco e as belezas da capital, serão um dos itens mais cobiçados pelos turistas que buscam praia, sol e tranquilidade em terras sergipanas. A expectativa foi confirmada pela Infraero que estima um crescimento de cinco mil passageiros comparado ao mesmo período do ano passado. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), comemora os números.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável por administrar o Aeroporto Internacional Santa Maria, de Aracaju, é esperado para o período de 17 de dezembro deste ano a 6 de janeiro de 2019, um acréscimo de 6% no número de passageiros, o que gera um significativo aumento no fluxo de aeronaves. “São esperados 760 voos, entre embarques e desembarques de passageiros, ou seja, a expectativa é de um aumento de cinco mil usuários comparados ao mesmo período de 2017”, afirmou o superintendente do Aeroporto Santa Maria, Wanderson Silva dos Santos.

Entusiasmado com a divulgação destes dados, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, disse que os dados positivos são a consolidação de um trabalho prévio de divulgação. “Ao longo de 2018 a Setur realizou diversas ações de divulgação de Sergipe, além de marcar presença em feiras e eventos turísticos em nível nacional, como exemplo a ABAV 2018, realizada em setembro, onde os visitantes fizeram até fila para conhecer o estande e principalmente os produtos da nossa culinária”, salientou o gestor.

ASN