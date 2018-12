Último dia para Prefeituras e empresas pagarem Salário Mínimo

20/12/18 - 16:31:32

Esta quinta-feira (20) é último dia para que as prefeituras e empresas cumpram a lei e façam o pagamento do 13º Salário aos servidores, sejam eles públicos ou privados. No caso dos trabalhadores da iniciativa pública, embora o prazo esteja acabando, a incerteza quanto a data de recebimento ainda é grande.

De acordo com estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, mais de 1/3 das prefeituras estão com dificuldades de fechar as suas contas, um problema que afetará mais de 2 milhões dos 6 milhões de trabalhadores que fazem parte do quadro de servidores públicos municipais do Brasil. Outro problema que tem afetado parte das prefeituras é o pagamento dos fornecedores. Segundo o levantamento da CNM, cerca de 2300 prefeitos estão atrasando o pagamento dos serviços contratados.

Em Estância o prefeito Gilson Andrade realizou o pagamento da última parcela do décimo entre os dias 8 e 10 de dezembro. A primeira parcela é sempre paga no mês de aniversário do servidor. Já o pagamento da folha do funcionalismo público foi iniciada na quinta-feira (20), estendendo o calendário até a próxima segunda, 23.

Com o pagamento da segunda parcela do décimo e a folha de pagamento referente ao mês de novembro a Prefeitura injetou no início do mês um montante superior a 11 milhões de reais na economia local. Com o início do pagamento de dezembro, a prefeitura injeta mais um significativo volume de dinheiro que movimentará a economia, ajudando na manutenção dos empregos do comércio e fazendo a roda da economia do município girar com mais força.

Este ano a estimativa da CNM é que sejam movimentados 22 bilhões de reais com o pagamento dos mais de 6 milhões de trabalhadores. Além desse incremento na economia, o pagamento do 13º salário é uma injeção a mais de estímulos para os trabalhadores e um ganho geral para as cidades.

Por Pisca Júnior – do portal Diário Sergipano