Equipe de Bolsonaro busca aproximação com tucano

Futuros ministros e integrantes do PSL, partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, estiveram recentemente com o senador tucano Tasso Jereissati (CE), ex-presidente do partido, para discutir a eleição no Senado e apoio à política econômica do novo governo. Na semana passada, o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP) esteve no gabinete de Tasso para conversar sobre a eleição para a presidência da casa – o tucano é um dos seis pré-candidatos na disputa. Antes de Olímpio, passaram por lá a deputada eleita Joice Hasselmann (PSL-SP) e Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que será o responsável pela articulação política no Congresso.

Além da aproximação com o núcleo político, nomes da equipe econômica foram atrás de Tasso. O futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o secretário de Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que também vai compor a equipe de Paulo Guedes, pediram um encontro com o senador e estiveram com ele há cerca de 15 dias para tratar de pautas econômicas.

A nova equipe quer o apoio de Tasso para a aprovação no Congresso das reformas e das medidas do ajuste fiscal – o Senado analisa projetos com impacto orçamentário como o da cessão onerosa. Nas eleições para as presidências das duas casas do Congresso, Guedes vê com bons olhos nomes que defendam a política econômica do futuro governo – já elogiou, por exemplo, Rodrigo Maia (DEM), que tenta a reeleição na presidência da Câmara.