Hemose não terá atendimento ao público na véspera de Natal

21/12/18 - 14:55:31

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que não haverá atendimento ao público externo nos dias 24 e 25, segunda e terça-feira, véspera e feriado de Natal. Ficam mantidos apenas o serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes destinados à rede hospitalar, que funciona em regime de plantão 24 horas. Na quarta-feira, 26, a unidade retorna o funcionamento no horário regular, das 7h30 às 17h.

De acordo com o serviço de Produção e Dispensação de sangue, os estoques de hemácias e plaquetas estão em níveis adequados e de segurança para atender a demanda transfusional do Estado. Para isso, ao longo do mês de dezembro todas as gerências trabalharam empenhadas no calendário de ações, através das campanhas e coleta externa para abastecer os estoques dos sangues: O, A, B e AB, positivo e negativo.

“Com a proximidade da celebração do Natal, o trabalho das equipes de Captação, Coleta, Sorologia e Produção está voltado para manutenção dos estoques de plaquetas, componente do sangue que têm validade de apenas cinco dias. Convocamos voluntários fidelizados para realizar doação de plaquetas por Aférese. Através desse método coletamos somente esse componente sanguíneo, essencial para pacientes com leucemias e em tratamento oncológico”, detalha a gerente de Coleta enfermeira Florita Aquino ao acrescenta a gestora.

Para ser um doador de sangue é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto válido em todo território nacional, pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira de motorista, entre outros. Menor de 18 anos pode doar, mediante apresentação do termo de autorização assinado pelos pais ou responsável legal.

É importante lembrar que o voluntário deve comparecer ao serviço bem alimentado, no ato da doação são retirados até 450 ml de sangue. Já no dia anterior à doação de sangue é preciso dormir pelo menos 6 h, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos. Mais informações sobre os serviços através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

ASN