LINHAS DE ÔNIBUS TERÃO ALTERACÃO DE HORÁRIO FINAL DE ANO

21/12/18 - 07:17:30

Devido ao período de férias escolares e recessos de fim de ano, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que haverá uma readequação no quadro de horários de algumas linhas de ônibus do transporte público de Aracaju e região metropolitana a partir da próxima segunda-feira, 24.

O diretor de Transporte Público, Augusto Magalhães, explica o porquê da alteração. “A partir do Natal, há uma redução considerável do número de passageiros, por causa das férias escolares e dos recessos de fim de ano, por isso, como acontece todos os anos, faremos adequações nas planilhas. A redução não causará prejuízos aos usuários, já que as linhas continuarão com intervalos mais curtos nos horários de maior fluxo”, garante.

As linhas que serão readequadas são: 001 – Augusto Franco/ Bugio, 002 – Fernando Collor/D.I.A, 003 – João Alves/ Orlando Dantas, 004 – Santa Maria/ Mercado, 005 – Maracaju/ D.I.A, 020 – Piabeta/ DIA, 030 – Marcos Freire I e III/D.I.A, 031 – Eduardo Gomes/Desembargador Maynard, 040 – Marcos Freire II/D.I.A, 051 – Atalaia/Centro, 060 – Padre Pedro/Campus, 061 – Marcos Freire I e III/ Centro, 064 – Albano Franco/ Centro, via Porto Dantas, 070 – Santa Maria/ Campus, 080 – Bugio/ Atalaia, 100-1 – Circular Shopping, 100-2 – Circular Shopping, 200-1 – Circular Indústria e Comércio, 306 – Guajará/Palestina/Zona Oeste, 408-1 – Paraíso Sul/DIA, 606 – Parque São José/Centro, 702 – Augusto Franco/ Beira Mar, 703 – Augusto Franco/ Siqueira Campos, 706 – Santa Lúcia/ Centro, via Suíssa, 709 – DIA/ Centro, via Clínicas, 710 – DER/ Veneza e 713 – São Cristóvão/ Palestina/ Osvaldo Aranha.

Segundo o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, os fiscais dos terminais irão reforçar a fiscalização para garantir a eficiência do serviço nesse período. “A intenção é evitar ônibus circulando vazios nos horários com menor fluxo de passageiros e manter a normalidade do serviço nos horários de pico. Já pedimos aos fiscais dos terminais para aumentar a fiscalização e evitar intervalos de horário muito grande entre os ônibus de uma mesma linha”, explica.

Os horários alterados estarão disponíveis no site da SMTT (www.smttaju.com.br). Para reclamações, sugestões e críticas, o cidadão pode entrar em contato através da ouvidoria, no telefone (079) 3238-4646.