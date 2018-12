Médico suspeito de deformar rostos de pacientes é preso em Goiânia

O médico Wesley Murakami foi preso, nesta sexta-feira (21), em Goiânia, por suspeita de deformar rostos de pacientes durante tratamentos estéticos em Goiás e no Distrito Federal. Ele já tinha sido condenado a indenizar uma mulher que ficou com deformidades após passar por procedimento em Goiânia. Além dele, foram detidas a mãe do médico e a dona de uma clínica.