Memes do verão: cariocas brincam com calor e recorde de temperatura

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE), o verão de calor extremo será provocado pelo fenômeno El Niño, que também vai impactar os regimes de chuvas em boa parte do país.

Os meteorologistas explicam que o fenômeno El Niño ocorre quando há o aquecimento das águas superficiais da porção equatorial do Oceano Pacífico. O vapor d’água mais quente altera os padrões de ventos, causando a variação na distribuição e intensidade das chuvas e na temperatura.

De acordo com os técnicos do CPTEC-INPE, a chuva há de refrescar o verão, apesar das altas temperaturas. Mas essa previsão não vale tanto para o Rio. Deve chover mais que o normal no sul do país, especialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no norte, as precipitações terão redução, principalmente no norte do Pará, no Amapá e em Roraima.

