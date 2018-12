PREFEITURA DE CUMBE PAGA SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO

21/12/18 - 17:48:52

Cumbe foi a única Prefeitura de Sergipe que pagou antecipadamente o salário de dezembro, na quinta-feira (20). O 13° também foi quitado dentro do prazo. Um esforço pessoal do prefeito Marcelo Moraes para garantir um Natal e uma virada de ano tranquila e com fartura a todos os funcionários da administração.

“Isso mostra que com compromisso, trabalho e respeito é possível fazer uma gestão séria e comprometida com a população e os servidores, vencendo a crise financeira que o país vem enfrentando, com criatividade e muito trabalho”, ressalta.

Todos os servidores, sejam eles efetivos, comissionados ou contratados já estão com seus salários e o décimo em conta, gerando uma injeção de aproximadamente 1 milhão de reais na economia do município.

“É um dinheiro que aquece consideravelmente as vendas do final de ano, fortalecendo o comércio de Cumbe e movimentando a cidade. Ao final, todos ganham com a pontualidade e antecipação dos vencimentos salarias”, afirma Marcelo Moraes.

A Prefeitura de Cumbe fecha 2018 com um saldo positivo, com diversas realizações, projetos e programas em todas as áreas públicas, beneficiando toda a população. “Em 2019 continuaremos o progresso em Cumbe, com muito trabalho, responsabilidade e buscando as parcerias certas”, garante o prefeito.