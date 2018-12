SENADORA APOSTA NUM PAÍS MAIS DESENVOLVIDO NO PRÓXIMO ANO

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) entende que o Brasil e os brasileiros atravessaram o ano 2018, que está se findando, com muita dificuldade, sobretudo, do ponto de vista econômico. 2019, no entanto, aposta aparlamentar, não de forma imediata, mas traz um sopro de esperança, especialmente, no campo financeiro.“2018 foi o ano do desemprego, da acentuação da crise econômica, problemas que tiveram reflexos em toda a cadeia produtiva do país, resultando em sérios problemas sociais”, afirmou, completando que tem acompanhado asmanifestações otimistas de economistas e de setores empresariais que apostam na *construção de uma política de garantia de renda e ampliação da competitividade, *retomando o crescimento e o consequente desenvolvimentodo Brasil.

Maria do Carmo disse ter clareza de que a situação não é simples, considerando todo o processo de desmonte que foi imposto ao Brasil ao longo da última década, mas acredita que, aos poucos, as coisas vão retomando os seus lugares e a ordem volta a ser estabelecida. “ O Governo Temer já começou a colocar o país no trilho, a partir das reformas que foram aprovadas, mas muito ainda precisa ser feito para avançarmos nesse caminho do crescimento”, afirmou a senadora.

De acordo com ela, a concretização desse otimismo se dará com algumas medidas, entre elas a composição de uma força política, por parte do novo presidente, Jair Bolsonoro, para aprovar projetos e reformas que tragam esse novo fôlego ao país. A reforma da previdência, citou Maria do Carmo, “é sem dúvida a mais importante já que representa mais de 50% do orçamento” e se não houver mudanças terá um peso muito maior nas contas públicas.