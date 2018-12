CLÓVIS SILVEIRA MANDA RECADO AOS NAVEGANTES SOBRE PPS

O presidente do PPS em Sergipe, Clóvis Silveira, manda um aviso curto e definitivo aos navegantes: “até que aconteça o congresso nacional do PPS Nacional, ainda sem data prevista , o presidente do partido em Sergipe sou eu.

– Não tenho problema pessoal com ninguém, tenho problema sim, com a arrogância, prepotência, a intolerância, hipocrisia, e acima de tudo com a falta de respeito! Disse Clóvis.