JOÃO DANIEL RECEBE HOMENAGEM DO MST DURANTE ENCONTRO

22/12/18 - 15:24:24

O deputado federal João Daniel (PT) foi homenageado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Sergipe (MST/SE) por sua atuação parlamentar e em defesa da justiça e pela reforma agrária. A homenagem

aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 20, durante a realização da Noite Cultural do 32º Encontro Estadual do MST/SE. Durante a tradicional mística feita pelos militantes, o parlamentar recebeu uma placa comemorativa.

Para o deputado, a homenagem é muito importante e falou que seu mandato só tem sentido se ele, realmente, fortalece a organização e a luta popular da classe trabalhadora. “O Movimento Sem Terra teve e tem um papel muito

importante na luta do povo brasileiro. É um movimento que tirou milhares de pessoas do anonimato, do analfabetismo, da miséria e trouxe dignidade e cidadania. Receber um prêmio do MST me deixa muito honrado e mais comprometido do que nunca com a luta pela terra, pela reforma agrária e transformações sociais, as quais são os grandes objetivos do Movimento”, disse João Daniel.

Como em todos os mandatos, João Daniel distribuiu para representantes de movimentos sociais e comunidades uma cópia do diploma de deputado federal, recebido na última segunda-feira, dia 17, durante a cerimônia de diplomação

feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE). “Esse mandato pertence a todas e todos aqueles que lutam e acreditam num Brasil para todos os brasileiros e brasileiras, sem preconceito e com direito à vida, à terra, casa, educação, saúde e direito à cultura”, explicou o deputado.