Marina Ruy Barbosa se emociona em dueto com Roberto Carlos: ‘Eu te amo’. Atriz participou de dueto com o Rei com a música ‘Na Paz do Seu Sorriso’

Durante sua participação no Especial Roberto Carlos – Muito Romântico, Marina Ruy Barbosa não conseguiu conter a emoção de cantar ao lado do Rei. Em sua estreia como “cantora”, a protagonista de O Sétimo Guardião participou de dueto com a música “Na Paz do Seu Sorriso”, que agradou ao público. Com a voz embargada, ela se declarou para o cantor:

“Eu te amo, Roberto. Queria que esse momento se congelasse”, disse Marina. Após seu dueto, a atriz ainda dançou enquanto Roberto Carlos cantou o sucesso “Negro Gato”. Fãs brincaram com a possibilidade de ter sido uma homenagem ao gato León, personagem de O Sétimo Guardião, novela em que Marina também atua. O CONVITE E como será que a atriz reagiu ao ser chamada para cantar pela primeira vez ao lado do Rei Roberto Carlos? “Fiquei muito feliz, lisongeada. O coração acelerou. Não tem como não amar Roberto Carlos. Minha família sempre foi muito fã! Na música eu canto que meus sonhos realizo e esse momento é um sonho que estou realizando na vida.” VESTIDO ESCOLHIDO Outro detalhe que chamou atenção em Marina Ruy Barbosa no Especial foi o seu vestido. Branco e com uma fenda na perna, a escolha do look foi bem pensado pela atriz: “Logo que recebi o convite comecei a pensar no figurino. Pensei em um vestido branco que fosse leve, fluido e que eu acho que combina com a musica que canto, que é sobre paz e sonhos. Queria que fosse confortável para poder me divertir .” Fonte/Foto: globo.com

22/12/18 - 12:48:30