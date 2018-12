Menino com câncer pede um pouco de cabelo cacheado para o Papai Noel

Este é o primeiro ano que o inglês Zac Oliver, 4 anos, tem idade suficiente para escrever uma carta ao Papai Noel. Quando sua mãe, Hannah, 33, sentou-se para ajudá-lo a fazer o pedido para o bom velhinho, ela não conteve às lágrimas.

“Querido Papai Noel, espero que você esteja bem”, ditou o menino, enquanto a sua mãe segurava a caneta. ´Mamãe diz para ele que eu tenho sido um menino muito bom, então, por favor, peça para que traga: 1. Dinossauros. 2. PAW Patrol. 3. Cabelo – por favor, você pode fazer encaracolados?”, com Amor Zac’.

Zac, está fazendo quimioterapia por conta de uma leucemia rara e começou a perder o cabelo no dia seguinte que sua família montou a árvore de Natal. Hannah diz que o filho não reclama de nada, desde que foi diagnosticado em maio com a patologia. “Ao invés disso, ele adora assistir desenhos animados e desenhar seus próprios cartões de Natal”, diz Hannah.

O menino fez muitas cartas para pessoas desconhecidas que ajudaram a família a levantar fundos para um tratamento pioneiro para o seu tipo de câncer, nos Estados Unidos. E, quando seu cabelo começou a cair, ele achou triste, mas disse que era igual os cachorros que trocam a pelagem.

No mês passado, eles foram para a Filadélfia, onde Zac começou a primeira fase do tratamento. “Sem isso, este poderia ter sido seu último Natal”, disse a mãe que acrescenta:

“Eu vi o pior da vida neste ano, mas também vi o melhor. A maneira como as pessoas ajudaram com nossa campanha é incrível. Quando se trata de vida, você frequentemente questiona a moral ou os valores das pessoas, mas a campanha me mostrou que, se as pessoas receberem algo em que acreditam e algo para o qual gostariam de fazer a diferença, farão qualquer coisa. As pessoas trataram Zac como se ele fosse seu. Eles perderam tempo fora do trabalho, eles gastaram suas últimas moedas. Eu ainda queria que tudo isso nunca tivesse acontecido – que eu pudesse acordar e de repente perceber que era apenas um pesadelo horrível”, disse ao jornal Daily Mail.

A mãe disse que se ela pudesse fazer uma cartinha para o Papai Noel, certamente não pediria nada de valor. “Diria que ele poderia me trazer um milhão de libras, mas não me traria a felicidade. A única coisa que faria a diferença seria se conseguisse fazer com que os últimos seis meses desaparecessem e meu filho fosse curado”, revelou. Para este Natal, ela disse que deseja apenas ver os filhos terem uma linda noite e que quer desfrutar este momento em família.

Fonte/Foto: globo.com