POLICIAIS DA CAATINGA REALIZAM CAMPANHA “DOE SERTÃO”

22/12/18 - 15:17:39

Pelo terceiro ano consecutivo, os policiais militares da Companhia Independente de Policiamento em Área de Caatinga (CIOPAC) promoveram a campanha intitulada “Doe Sertão”, com o objetivo de arrecadar alimentos e

brinquedos em prol de comunidades carentes de oito municípios do Médio e Alto Sertão sergipano.

Durante esta semana, os integrantes do CIOPAC efetuaram a distribuição de 15 toneladas de donativos, arrecadados em parceria com a instituição Banese Card, lojistas e populares da capital e do interior de Sergipe, assim como,

outros militares da Polícia Militar. Por meio da ação solidária, cerca de mil famílias foram beneficiadas com cestas natalinas de alimentos e brinquedos.

“Em nossos patrulhamentos pelas regiões do Médio e Alto Sertão, algumas cenas nos chamaram atenção e não teve outra forma a não ser se envolver com o sofrimento do povo sertanejo. Eram famílias passando muita necessidade.

Lançamos a campanha “Doe Sertão”, entre amigos, e a ideia se espalhou e tomou uma dimensão enorme. A sociedade abraçou a ideia e várias doações começaram a chegar. Foi um sucesso”, destacou o cabo Sandes do CIOPAC, um dos encarregados da campanha.

A parceria entre a PM e a sociedade civil tornou o Natal de milhares de pessoas mais feliz, justamente em um período em que o rigor do clima semiárido se acentua, aumentando as dificuldades dos cidadãos que residem

nessa região.

Os donativos arrecadados em menos de dois meses de campanha alcançaram comunidades dos municípios de Canindé do são Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova e Graccho Cardoso.