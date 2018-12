Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá deixam prisão para ‘saidinha’

Beneficiadas pela saída temporária de Natal e Ano Novo, as detentas Suzane Von Richthofen e Anna Carolina Jatobá deixaram a prisão na manhã deste sábado (22) em Tremembé (SP). As duas ficarão 10 dias em liberdade e retornam à Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier no dia 3 de janeiro.