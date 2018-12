Comunidade escolar aprova reforma da Escola Jacintho de Figueiredo Martins

Quem chega hoje na Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins, no conjunto Augusto Franco, Zona Sul de Aracaju, já consegue ver que tudo ali mudou para melhor. O prédio da unidade de ensino entregue nesta sexta-feira (21), pelo governador Belivaldo Chagas, completamente reformado e ampliado, já é referência na comunidade. Um espaço confortável, amplo e moderno.

Entre as diversas melhorias, a Escola Jacintho Figueiredo Martins passou a contar com SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas), e sistemas de combate a incêndio, de telefonia e de lógica, nova rede de esgoto e de drenagem pluvial e pavimentação em piso de alta resistência. Suas 12 salas de aula foram ampliadas e melhorias foram aplicadas em suas estruturas físicas. Com 477 alunos, a unidade poderá ampliar o número de vagas para 700, conforme o coordenador Escolar Paulo Rogério.

“Essa reforma foi um presente para a comunidade carente do Santa Maria, que tem agora uma escola com toda segurança, toda estrutura para se realizar um bom trabalho. Um sonho realizado que tinha mais de 10 anos de espera”, disse o gestor.

Antes da obra, por exemplo, os banheiros não possuíam qualquer recurso de acessibilidade. Assim, o projeto da obra foi pensado também para adaptar todo o prédio às normas técnicas de acessibilidade. A escola passa também a contar com o pórtico padrão das unidades escolares da rede estadual, quatro novos quiosques de convivência e uma passarela interligando o novo bloco às áreas já construídas. “O comitê pedagógico está bem melhor que antes, só trouxe melhorias na estrutura física do prédio”, comentou Paulo Rogério.

O coordenador informou que agora será possível ampliar os projetos ofertados pela unidade educacional aos seus alunos. Um desses projetos buscará conscientizar a comunidade escolar sobre a importância em conservar o patrimônio público. “Com a nova estrutura, a escola só tem a aumentar a quantidade de projetos, inclusive, vamos desenvolver o projeto de preservação do patrimônio para que o aluno sinta-se fazendo parte do patrimônio e aprenda a conservá-lo”, destacou.

Quem também ganhará com a reforma serão os professores com a ampliação da biblioteca, laboratórios de informática e de Ciências, reformulação da sala de professores e um ambiente mais seguro e moderno. É o que confirma a professora de matemática do 6º ano, Betisabel Vilar. “Vamos contar com mais recursos para desenvolver nosso trabalho”.

A estudante Clarissa Nicole Souza Santos, do 9º ano, ficou encantada com a reforma do prédio. “Eu gostei bastante da sala de informática, cresceram o refeitório, botaram os quiosques e endireitaram a biblioteca, fiquei bastante surpresa. Acho que vai ter mais alunos aqui no próximo ano”, comemorou.

Maria Eduarda Teixeira Guedes, do 8º ano, mora no bairo Santa Maria e estuda na Escola Jacintho desde 2016. Ela também fez questão de falar sobre as melhorias feitas. “Eu gostei da reforma que foi feita, ficou muito diferente. Eu gostei de tudo, não tinha muito espaço pra gente conversar, sair, passear, agora ficou melhor com os quiosques”, disse.

Para a professora Lizane Menezes, que há um ano leciona na escola, os investimentos dão novo fôlego à comunidade escolar. “É uma escola que irá trazer novas práticas pedagógicas. O desafio da educação hoje é ter um espaço que atenda pessoas com deficiência. Então, essa escola já está dentro do desenho universal, e acredito que irá dar mais motivação aos professores para trabalhar e aos alunos a saírem de casa, porque terão um espaço lindo. Acredito que a evasão escolar irá diminuir. O sorriso dos alunos quando conheceram as novas instalações foi marcante. Isso representa a satisfação de todo profissional”, ressaltou a professora.

