DIRETÓRIO DO PPS DE LAGARTO PRESTA HOMENAGEM A LUIZ ANTONIO BARRETO

24/12/18 - 05:31:32

Aconteceu na manhã deste domingo, 23, no Povoado Fazenda Grande, zona rural da cidade de Lagarto, o I Encontro Cultural “Luiz Antônio Barreto”.

O evento organizado pelo diretório municipal do PPS de Lagarto homenageou o ilustre sergipano jornalista, historiador, membro da academia sergipana de letras, secretário estadual da cultura e presidente estadual do PPS entre 1998 a 2002, Luiz Antonio Barreto, falecido em 2012.

Luiz Antônio era considerado como um dos maiores intelectuais sergipanos da atualidade e contribuiu muito com a cultura e educação do Estado.

O evento contou com apresentações dos grupos Lavandeira e Carimbo, recital poético sobre o comando do poeta lagartense, Assuero Barbosa, que declamou a poesia “Severo Dacelino”, oportunidade em presenteou os filhos do homenageado, com suas obras literárias.

Também na cerimônia o partido premiou personalidades da cultura e do saber com o Prêmio Luiz Antônio Barreto. Entre os homenageados estão: A Biblioteca Pública Municipal José Vicente de Carvalho; Associação Folclórica de Lagarto; Assuero Cardosa Barbosa; Rodrigo Freire de Amorim; Emerson da Silva Carvalho; André Barbosa de Santana; Mariana Emanuelle Barreto de Gois; Luiz Antônio Barreto (in memoriam); Floriano Santos Fonseca; José Valmir Monteiro, Clóvis Silveira e Severo D’Acelino.

“Um evento de grande importância para a cultura local e para as futuras gerações que conheceram o legado de Luiz Antonio Barreto e que certamente darão continuidade à preservação e divulgação da cultura sergipana”, declarou a membro do Diretório Nacional do PPS, Suely Barreto.

O anfitrião do evento, Itamar Santana, emocionado, citou que foi inspirado para participar da política partidária em virtude de um convite formulado por Luiz Antônio Barreto e que, com ele, começou a aprender o caminho da boa política, pois são 20 anos de militância no PPS.

Itamar Santana revelou, por fim: “Continuo firme, defendo o PPS com o mesmo entusiasmo do tempo que Luiz me convidou para participar do velho PCB, naquele tempo, o novo PPS.”

Estiveram presente, representantes da cultura sergipana; a militância política e filiados do PPS; o presidente estadual, Clóvis Silveira; o deputado estadual do PPS, Samuel Carvalho; os vereadores do PPS, Creuza do Oiteiros e Josivaldo da Equoterapia, amigos e simpatizantes.

Fonte e foto assessoria