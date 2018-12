FINAL 2° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE FREI PAULO

24/12/18 - 13:01:58

A Prefeitura Municipal de Frei Paulo, sob a gestão do Prefeito Anderson de Zé das Canas, realizou no dia de ontem, 23, a final do 2° Campeonato Municipal de Futebol de Frei Paulo, que aconteceu no estádio do município.

O campeonato deu início no dia 22 de junho com 20 equipes no 1° quadro e 20 equipes no 2° quadro, totalizando 800 atletas inscritos, chegando a final sendo disputada pelos times do Juventude Esporte Esporte Clube (Pov. Mocambo) nos dois quadros, São Paulo (pov. Catuabo) no segundo quadro e Internacional Futebol e Cerveja (sede do município) no primeiro quadro.

Foi um evento esportivo que movimentou os finais de semana do nosso município recebendo as famílias freipaulistanas com conforto e segurança para todos, e que gerou renda para os vendedores ambulantes que estiveram presentes em todas as partidas.

O Prefeito Anderson de Zé das Canas parabenizou ao Juventude por ter se consagrado Campeão nos dois quadros, e também a equipe do São Paulo, vice-campeão do 2° quadro, e a equipe do Internacional Futebol e Cerveja, vice-campeão do 1° quadro. E ainda afirmou em meio ao público presente que em 2019 o município de Frei Paulo realizará o 3° Campeonato Municipal de Futebol de Frei Paulo.

Fonte e foto assessoria