Luzes da Sementeira alimentam a magia do Natal em aracajuanos e turistas

24/12/18 - 09:02:26

“Assim que coloquei os pés aqui e olhei essas luzes, lembrei de toda a magia e encantamento que as comemorações do Natal despertavam na minha infância. Estou maravilhado com esse parque”. O depoimento carregado de nostalgia é do turista José Antônio de Lima. Pela primeira vez em Aracaju, ele e sua esposa, Erondina Cavalheiro, que vieram de Rondônia para as celebrações de final de ano com os familiares sergipanos, ficaram encantados com os 280 mil pontos de luz que compõem a decoração do Natal Iluminado do Parque Governador Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira.

A ornamentação do espaço, administrado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), é fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Aracaju e a Energisa, que possibilitou a transformação do local com os símbolos natalinos que, desde o início do mês, é visitado por turistas e aracajuanos. Cada ponto da decoração é um convite para uma pausa para fotografia, sejam nos portais iluminados na entrada do parque ou à beira do lago que ganhou belíssimas árvores flutuantes.

Para a advogada e meteorologista Lúcia Fontes, a ornamentação do parque carrega a simbologia do nascimento de Cristo. “Essa decoração é uma iniciativa maravilhosa, pois nos remete a sentimentos bons como harmonia, solidariedade e proporciona o encontro das famílias, e isso é muito interessante porque desperta o espírito da própria festa de Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo”, afirmou ela.

Para abrilhantar ainda mais o Natal Iluminado na Sementeira, a Energisa disponibilizou a Unidade Móvel da empresa, em forma de caixa de presente. Na estrutura, que fica no parque até o próximo domingo, 23, das 18h às 21h, crianças e adultos podem tirar, gratuitamente, uma foto, que é impressa na hora, com o Papai Noel.

Em férias na capital, a professora Edvânia Nunes, que mora em Simão Dias, não perdeu a oportunidade e levou as filhas para entregar a famosa cartinha ao Papai Noel. Para ela, a decoração do Natal Iluminado cria a atmosfera ideal para alimentar os sonhos das crianças. “Essa decoração e as luzes, deixam o ambiente do parque muito especial. Desperta novos sonhos nas crianças e nos faz acreditar em um mundo melhor com mais união e solidariedade”, destacou ela enquanto aguardava a fotografia que a pequena Sara fez ao lado do bom velhinho.

O encantamento com as luzes natalinas também se fez presente nas palavras da dona de casa Maria do Socorro. Ela, que foi ao parque acompanhada pela família, elogiou a iniciativa da gestão municipal. “É a primeira vez que venho aqui nessa época e estou achando tudo muito lindo. A Prefeitura está de parabéns”. Leiliane, filha de dona Maria, concordou com a mãe e disse que o local se tornou um espaço convidativo para adultos e crianças neste período natalino.

Horário estendido

O Parque da Sementeira é aberto ao público, diariamente, das 5h às 21h45. Entretanto, por conta do Natal Iluminado, durante todo o mês de dezembro funciona das 5h às 23h, para que aracajuanos e turistas possam desfrutar ainda mais desse momento especial. A Guarda Municipal de Aracaju, intensificou as rondas noturnas, visando aumentar ainda mais a sensação de segurança no local. A decoração natalina permanece até o dia 6 de janeiro de 2019.

Foto Felipe Goettenaue