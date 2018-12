PM flagra cativeiro ilegal com jabutis e pássaros silvestres no bairro América

24/12/18 - 08:39:56

Os animais foram encontrados em locais insalubres

Uma equipe do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreendeu seis jabutis e sete pássaros silvestres em cativeiro ilegal no bairro América, na Zona Oeste da capital. As apreensões ocorreram na manhã da última quarta-feira, 19.

Segundo os militares, a equipe do PPAmb foi acionada para verificar uma denúncia de crime ambiental em uma propriedade particular. No local, a guarnição constatou que os jabutis estavam amontoados em um pequeno espaço insalubre, além das aves presas em gaiolas expostas na residência localizada no mesmo terreno.

A responsável pela guarda dos jabutis, uma senhora de 88 anos, e o dono dos pássaros, um homem de 54 anos, não apresentaram documentação dos órgãos ambientais autorizando a manutenção dos animais em cativeiro.

Diante do flagrante de crime ambiental, os espécimes foram apreendidos e os donos dos animais assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), foram liberados e responderão por crimes ambientais, previstos em lei.

Por Ascom PMSE