Prefeita Carminha Mendonça recebe equipamentos da Codevasf

24/12/18 - 05:24:08

Na manhã desta sexta-feira (21) a prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, acompanhada do Secretario de Obras, Igor Menezes, esteve no município de Própria para solenidade de entrega de máquinas e veículos agrícolas.

Os maquinários foram doados e disponibilizados através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e vai beneficiar agricultores em mais de 60 municípios de Sergipe.

Com isso, o município de Itabaiana contará com motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e roçadeira hidráulica. De acordo com a prefeita Carminha Mendonça o recebimento desse material é fundamental para Itabaiana.

“Esses equipamentos são de extrema importância para atender a demanda do município, juntamente com o secretário de Obras, Igor Menezes, para que possamos trabalhar em prol do município “, disse.

Fonte e foto assessoria