ALESSANDRO ABRIGARÁ “ESTRUTURA INÉDITA”, DIZ IMPRENSA NACIONAL

25/12/18 - 07:26:53

A Folha de São Paulo publica na manhã desta terça-feira (25) a informação de que o senador eleito delegado Alessandro Vieira (PPS), irá abrigar uma estrutura inédita no Congresso Nacional.

Segundo a Folha, um grupo de assessores servirá ao mesmo tempo a Alessandro e a dois deputados. Hoje, cada parlamentar tem sua própria equipe.

O chamado gabinete compartilhado vai funcionar na área física reservada para o senador, mas o time de sete assessores auxiliará também Rigoni e a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) –os três integram o Acredito, movimento de renovação política.

Segundo eles, a iniciativa faz parte do esforço de profissionalizar a gestão pública. Os servidores estão sendo recrutados via processo seletivo, com inscrições abertas a qualquer interessado.

As informações são do jornal Folha de São Paulo