Princípio incêndio em apartamento no bairro 13 de Julho assusta moradores

25/12/18 - 07:06:06

Um incêndio em um apartamento em área nobre de Aracaju assusta moradores

Um princípio de incêndio ocorrido no inicio da noite desta segunda-feira (24) véspera de Natal, assustou os moradores do edifício residencial Boulevard Residence, localizado no bairro Treze de Julho.

As informações são de que o fogo começou em um dos apartamentos e foi notado no inicio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou rápido ao local, debelou as chamas e evitou que o fogo se propagasse para outros apartamentos. Ninguém se feriu.

Com formações e foto do radialista Alex Carvalho, da Rádio Jornal