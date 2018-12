A CONVITE DE ANDRÉ, MINISTRA DA EDUCAÇÃO LIBERA RECURSOS EM SE

26/12/18 - 14:45:43

Nesta quinta-feira, 27, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, convidada pelo deputado federal André Moura (PSC-SE), estará em Sergipe para a inauguração de creche em Nossa Senhora do Socorro, visita ao Hospital Materno Infantil – UFS e anúncio do curso de Medicina em Estância. Ainda no aeroporto, o ministro estará à disposição da imprensa para entrevista coletiva.

Entre os convênios a serem liberados R$ 6,3 milhões destinados a 19 municípios para aquisição de ônibus escolares, construção de creches, reformas e compra de carteiras escolares.

Segue programação completa abaixo:

15:00 – Chegada ao Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju

15:05 – Entrevista Coletiva na Sala Vip do Aeroporto

15:30 – Deslocamento para Nossa Senhora do Socorro

16:00 – Solenidade de Inauguração da Creche em Nossa Senhora do Socorro

17:00 – Deslocamento Hospital Materno Infantil – UFS

17:30 – Visita as Obras do Hospital Materno Infantil, anúncio de convênios e do Curso de Medicina em Estância

18:30 – Deslocamento Prefeitura de Aracaju

19:00 – Solenidade de Anúncio de Convênios Aracaju e outros municípios

20:30 – Deslocamento aeroporto

21:00 – Decolagem

Assessoria de Comunicação do dep. federal André Moura – AssCom/AM