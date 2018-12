ACIDENTE NA SE-100 DEIXA MAIS UMA VITIMA FATAL NESTA TERÇA

26/12/18 - 07:59:52

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta fez mais uma vitima fatal em rodovia no interior do estado

O acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira (25), e as informações são de que um veículo de passeio, modelo Golf bateu de frente com uma motocicleta no momento em que teria invadido a contramão na rodovia estadual SE-100 entre a cidade da Barra do Coqueiros e o Povoado Jatobá.

Jamisson Santos de Santana, de 41 anos, que estava no motocicleta não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

O motorista do Golf permaneceu no local do acidente e disse não saber o que havia acontecido. Foi feito o teste de alcoolemia, mas o resultado foi negativo.